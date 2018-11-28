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СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской
Беспилотники СММ зафиксировали в районе Станицы Луганской одну зенитную установку
Украинская сторона СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отмечается, по данным отчета миссии ОБСЕ, 26 ноября беспилотники СММ в очередной раз зафиксировали в районе Станицы Луганской одну зенитную установку и четырех боевиков, которые находились неподалеку. Кроме того, боевики заявили, что белая ракета, выпущенная к югу от моста в Станице Луганской, якобы обозначает их готовность к разведению сил.
"В очередное, зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата СММ на Мариупольском направлении. Наемники российско-оккупационных войск снова отказали членам патруля миссии, которые пытались попасть к автодороге Е58 (Одесса - Новая Каховка - Новоазовск), в проезде через блокпост возле Безымянного", - говорится в сообщении.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, Станица Луганская, СЦКК
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