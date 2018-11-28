- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения17:29
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина09:41
- Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности09:33
Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения
Никаких изменений в жизни рядовых граждан, подконтрольной территории Луганской области, не произойдет.
В этом заверил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Филь, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Кремлю не понравилось решение Киева о введении в Украине военного положения. Премьер-министр РФ даже разразился угрозами.
По его словам, многие в регионе пытаются распускать недостоверные сведения, по этой причине он призывает искать информацию только в официальных источниках.
Филь уверяет, что никаких проблем с обеспечением, продовольствием, запасами продуктов питания в связи с введением военного положения не наблюдается. Положение абсолютно стабильное, социальные выплаты пенсионерам и рабочим проходят в стандартном режиме.
Он призвал всех жителей области адекватно оценивать ситуацию и не сеять панику. Отмечается, что многие жители области обеспокоены информацией о том, что будут закрываться пункты пропуска, через которые можно попасть на неподконтрольную территорию Украины, однако глава гособладминистрации уверяет в обратном.
На данный момент пропускной пункт в Станице работает в стандартном режиме. 26 декабря военное положение в 10 областях Украины будет полностью прекращено. Об этом Гройсман сообщил журналистам на совещании правительства. Порошенко рассказал, почему срочно потребовалось военное положение.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, военное положение, ЛНР
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса
- Луганчанин разбирал железную дорогу на металлолом
- Луганщину освободили от 36 опасностей
- Облсовет потребовал отменить антитеррористическую операцию и провести референдум
- Горняки-регрессники сидят без денег: задолженность - более 10 миллионов
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения17:29
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина09:41
- Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности09:33
- Россия намерена разместить в Крыму четвертый дивизион С-40018:00
- Военное положение: командующий ОС обратился к жителям Донбасса17:45
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения17:29
- Путин обвинил Порошенко в конфликте с ВМС ВСУ в Азовском море17:12
- Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев16:50
- Стало известно, где содержат захваченных украинских моряков16:35
- Военное положение в Украине: что обязательно нужно знать водителям16:20
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»