В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА

28.11.2018 13:35

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» ведут «разминирование» здания Донецкой ОГА, где теперь размещается «парламент ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» окружили здание Донецкой ОГА, в котором теперь размещается «парламент ДНР». Здание, якобы, «заминировано». Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк 11.21 ДФ Здание местного «пЫрламЭнта» на бульваре оцеплено, патрули по периметру усилены, около фасада и во дворе замечены бусики с надписью «Разминирование»»,

«Ой..«роблять з себе жертв нападу хунти»?!.. чи такі ж кремлю треба відволікти увагу від моряів наших новою гостЄвою подачкою до кАбзона?!..»,

«Видимо, дениска из-за поребрика домой возвращается)»,

«З новими вказівками?»,

«С вазелином))»,

«А где в Донецке парламент? В ОДА?».

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