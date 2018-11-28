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В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» ведут «разминирование» здания Донецкой ОГА, где теперь размещается «парламент ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» окружили здание Донецкой ОГА, в котором теперь размещается «парламент ДНР». Здание, якобы, «заминировано». Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк 11.21 ДФ Здание местного «пЫрламЭнта» на бульваре оцеплено, патрули по периметру усилены, около фасада и во дворе замечены бусики с надписью «Разминирование»»,
«Ой..«роблять з себе жертв нападу хунти»?!.. чи такі ж кремлю треба відволікти увагу від моряів наших новою гостЄвою подачкою до кАбзона?!..»,
«Видимо, дениска из-за поребрика домой возвращается)»,
«З новими вказівками?»,
«С вазелином))»,
«А где в Донецке парламент? В ОДА?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР, заминировано, ОГА
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