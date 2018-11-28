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Архив - Донецкая область

В ЛНР на границе с РФ прекращено движение

28.11.2018 15:15
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В ЛНР на границе с РФ прекращено движение

Во временно неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ полностью или почти полностью прекращено движение как пешеходов, так и транспорта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) приблизительно за 30 минут наблюдения члены патруля СММ не зафиксировали какого-либо передвижения через границу».

Кроме того, «В пункте пропуска на границе возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) примерно за 30 минут наблюдения команда Миссии видела, что в Украину вошел 1 человек (20–29 лет), при этом пассажиро-транспортного потока в противоположном направлении не зафиксировано».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, ДНР
 
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