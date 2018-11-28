Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября

Сегодня утром, 28 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

В Государственной пограничной службе отметили, что с 1 декабря 2018 года, согласно распоряжению командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения переходят на зимний график работы.

«Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00. Просим учесть эту информацию при планировании своих поездок», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 46,5 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 11010 человек и 1230 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9815 человек и 1625 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9160 человек и 1630 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4185 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12360 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 245 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;

КПВВ «Гнутово» – 25/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

«Griche4ka»: «5:21. Микитівка: приблизно 200 чоловік в пішой черзі»;

«Griche4ka»: «6:47. Микитівка: почали пускати, піших повна клітка»;

«Griche4ka»: «7:33. 0 Український Майорський 60 чоловік піших, автівок ждві»;

«Griche4ka»: «8:20. Майорськ в Україну черги автівок та піших немає, в намрямку "ДНР" 60 піших, автівок немає».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «6:14. "Каргилл" – очередь заканчивается на мосту»;

«Администратор»: «8:30. По "Каргиллу" – льгота до съезда с моста. И до настоящего времени ни разу не продвинулись, будто вообще никто не проезжал и встречки не было. Работает блокпост! Но движение слабое, пока на 2 машины»;

Татьяна: «9:02. Пеший украинский (Курахово), прошли за 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «Еленовка – на 6:00 основная 85, льгота 40»;

«Житель Донбасса»: «9:02. Еленовка в Донецк 20 авто. На выезд около 100. Пеших 10 автобусов и много на межпостовой. Льготной 20 авто».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «8:55. По Гнутово – около 30 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Источник: https://dnews.dn.ua