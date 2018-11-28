Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?

28.11.2018 13:00

Военное положение не ограничит конституционные права жителей Луганской области. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь на своей странице в Facebook.

Он подчеркивает, все изменения, которые предусматривает новый режим, касаются прежде всего ВСУ, НГУ, СБУ и МВД, гражданского населения они не коснутся.

«Призываю всех сохранять спокойствие и адекватно реагировать на ситуацию», — отметил Филь.

Он также отметил, что область продолжает получать нормальное обеспечение продуктами питания, также сохраняются все выплаты для граждан — задержек и проблем с ними не будет.

«Пенсии, зарплаты и все остальные выплаты будут выплачиваться и в дальнейшем. Никто не собирается отбирать у граждан автотранспорт или любое другое имущество. Никакой принудительной трудовой повинности, никакого расквартирования войск по частным домам не будет», — подчеркнул Филь.

Также и.о. главы ЛОГА добавил, что речь пока не идет и о мобилизации.

«Будут краткосрочные учебные сборы резервистов, которые проводятся ежегодно и без какого-либо военного положения. КПВВ в Станице Луганской будет действовать по-прежнему», — добавил он.

Подробную инфографику, касающуюся особенностей военного положения в Украине, можно найти здесь.

Источник: https://donpress.com