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Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?
Военное положение не ограничит конституционные права жителей Луганской области. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь на своей странице в Facebook.
Он подчеркивает, все изменения, которые предусматривает новый режим, касаются прежде всего ВСУ, НГУ, СБУ и МВД, гражданского населения они не коснутся.
«Призываю всех сохранять спокойствие и адекватно реагировать на ситуацию», — отметил Филь.
Он также отметил, что область продолжает получать нормальное обеспечение продуктами питания, также сохраняются все выплаты для граждан — задержек и проблем с ними не будет.
«Пенсии, зарплаты и все остальные выплаты будут выплачиваться и в дальнейшем. Никто не собирается отбирать у граждан автотранспорт или любое другое имущество. Никакой принудительной трудовой повинности, никакого расквартирования войск по частным домам не будет», — подчеркнул Филь.
Также и.о. главы ЛОГА добавил, что речь пока не идет и о мобилизации.
«Будут краткосрочные учебные сборы резервистов, которые проводятся ежегодно и без какого-либо военного положения. КПВВ в Станице Луганской будет действовать по-прежнему», — добавил он.
Подробную инфографику, касающуюся особенностей военного положения в Украине, можно найти здесь.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганская область, военное положение, пенсии
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