Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой переписывают данные о документах и телефонах

29.11.2018 09:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой переписывают у проезжающих людей персональные данные.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На блокпосту под временно оккупированной Горловкой боевики «ДНР» и российские оккупанты у людей, пересекающих блокпост, переписывают персональные данные и данные мобильных телефонов. Кроме того, люди выстаивают в очередях по 18 (!!!) часов, в то время, как КПВВ с подконтрольной правительству Украины стороны проходят за 20 минут.

Вот что рассказывают жители оккупированных территорий в соцсетях:

«На Горловке очередной дурдом — заполнять всем бумажки: ФИО, дата рожд., телефон, имей»,

«Пешие или автомобили?»,

«Всем»,

«Не смешно) я днр сегодня 18 часов проходил, и еще таможенники на взятку пытались развести. А укр за 20 минут».