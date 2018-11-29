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Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой переписывают данные о документах и телефонах
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой переписывают у проезжающих людей персональные данные.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На блокпосту под временно оккупированной Горловкой боевики «ДНР» и российские оккупанты у людей, пересекающих блокпост, переписывают персональные данные и данные мобильных телефонов. Кроме того, люди выстаивают в очередях по 18 (!!!) часов, в то время, как КПВВ с подконтрольной правительству Украины стороны проходят за 20 минут.
Вот что рассказывают жители оккупированных территорий в соцсетях:
«На Горловке очередной дурдом — заполнять всем бумажки: ФИО, дата рожд., телефон, имей»,
«Пешие или автомобили?»,
«Всем»,
«Не смешно) я днр сегодня 18 часов проходил, и еще таможенники на взятку пытались развести. А укр за 20 минут».
Теги: Донбасс, Горловка, персональные данные, блокпост, ДНР, боевики, КПВВ
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