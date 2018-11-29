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Боевиков «ДНР» уличили в погрузке ящиков с боеприпасами возле границы с РФ
29.11.2018 16:29
Боевиков «ДНР» и российских оккупантов уличили в загрузке боеприпасов и перемещении зенитных установок во временно оккупированном населенном пункте рядом с границей РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В объекте военного типа в н. п. Маркино (неподконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка), возле границы с Российской Федерацией, вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть район.
Во время пребывания наблюдатели видели, как на территории объекта члены вооруженных формирований загружали ящики для боеприпасов в грузовик, а также зенитную установку (ЗУ-23)».
Теги: Донбасс, граница, загрузка, боеприпасы, ОБСЕ, ДНР, боевики, РФ
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