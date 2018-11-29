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Архив - Донецкая область

Через неконтролируемые пункты пропуска на границе в РФ едут грузовики с неизвестными грузами

29.11.2018 15:09
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Через неконтролируемые пункты пропуска на границе в РФ едут грузовики с неизвестными грузами

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области и обратно проезжают грузовики с крытыми грузовыми отсеками, перевозящие неизвестные грузы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) на протяжении примерно 70 минут, наблюдатели видели, что из Украины выехали 20 автомобилей и 10 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, а в Украину въехали 22 автомобиля и 9 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками».



Теги: Донбасс, грузовик, граница, груз, ОБСЕ, пункты пропуска, РФ, Мариновка
 
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