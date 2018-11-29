"ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО

29.11.2018 11:30

Боевики "ДНР" готовятся к мощной атаке на украинские позиции на горловском направлении, перебрасывая по трассе из Ясиноватой в Горловку артиллерию и гусеничную бронетехнику.

Об этом сообщают бойцы ВСУ, которые осуществляют визуальный контроль над трассой с украинских позиций, передает dialog.ua.

Видео телеканала ICTV с тревожными данными было опубликовано с передовых позиций накануне. Бойцы рассказали, что боевики "ДНР" перебрасывают бронетехнику в ночное время суток. "Движение идет все время. Тягачи, гусеничная техника - больше 20 единиц пошло", - говорят украинские военные.

В то же время наблюдатели ОБСЕ заметили исчезновение из мест хранения оружия боевиков 11 "Градов", 9 самоходных гаубиц и 10 артиллерийских пушек "Рапира". Все оружие отправлено в Горловку.