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"ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
Боевики "ДНР" готовятся к мощной атаке на украинские позиции на горловском направлении, перебрасывая по трассе из Ясиноватой в Горловку артиллерию и гусеничную бронетехнику.
Об этом сообщают бойцы ВСУ, которые осуществляют визуальный контроль над трассой с украинских позиций, передает dialog.ua.
Видео телеканала ICTV с тревожными данными было опубликовано с передовых позиций накануне. Бойцы рассказали, что боевики "ДНР" перебрасывают бронетехнику в ночное время суток. "Движение идет все время. Тягачи, гусеничная техника - больше 20 единиц пошло", - говорят украинские военные.
В то же время наблюдатели ОБСЕ заметили исчезновение из мест хранения оружия боевиков 11 "Градов", 9 самоходных гаубиц и 10 артиллерийских пушек "Рапира". Все оружие отправлено в Горловку.
Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, ДНР, боевики, ВСУ, бронетехника, военная техника
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