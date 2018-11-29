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«Коммунальные платежи на колесах». В ОРДО нашли способ «борьбы» с долгами за комуслуги
В ОРДЛО тарифы на коммунальные услуги остались на довоенном уровне, не смотря на это многие местные жители не в состоянии оплатить даже невысокие по цене услуги ЖКХ, что приводит к серьезным задолженностям перед компедприятиями.
Об этом сообщают местные жители в соцсети, передает donpress.com.
На подъездах жилых домов вывешивают объявления с просьбой погасить долги, которые у многих исчисляются тысячами. В неподконтрольной Украине Горловке местная «власть» пошла еще дальше. Так, в городе начал функционировать микроавтобус с надписью «Сбор квартирной платы».
Оккупационная «власть» объяснила, для чего они ввели подобную «услугу»:
«Для удобства горловчан, а также с целью повышения уровня оплачиваемости населением услуг, предоставляемых коммунальным предприятием „Управляющая компания“, ежедневно, кроме воскресенья, в городе работает мобильная касса. Поадресный график выезда бригады контролеров составляется ежедневно и предусматривает посещение квартир должников с целью: — заключения договоров реструктуризации; — приема платежей за услуги по содержанию домов и придомовой территории; — предупреждения должников о последствиях неоплаты услуг по содержанию домов и придомовой территории».
Теги: Донбасс, ЖКХ, коммунальные услуги, микроавтобус, тарифы, платежи, ОРДЛО, долги
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