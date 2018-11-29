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Архив - Донецкая область

Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи

29.11.2018 12:48
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Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи

Международный Красный Крест отправил на неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщил Отдел коммуникации ГПСУ, передает donpress.com.

Пограничники уточнили:

«Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста».

Как отметили сотрудники ГПСУ ими было оформлено почти 517 тонн груза.



Теги: Донбасс, пограничники, Красный Крест, гуманитарная помощь, КПВВ, ГПСУ
 
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