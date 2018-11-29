Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек

29.11.2018 18:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек

Тридцать четыре человека не смогли пересечь линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в среду, 28 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил, передает avdeevka.city.

Вчера через КПВВ последовало 35,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

"В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 34 лицам. Зафиксирован один факт использования документов, выданных оккупационными властями… Выявлены факты использования поддельных документов и одна попытка предоставление неправомерной выгоды пограничному наряду", - говорится в сообщении.
Также, выявлены товары с признаками контрабанды на общую сумму более 137 000 гривен.

На стационарных и мобильных блокпостах задержаны шесть человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе переходят на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).



Теги: Донбасс, контрабанда, пограничники, взятка, документы, задержание, блокпост, КПВВ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх