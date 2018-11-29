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Архив - Донецкая область

Мэр Мариуполя не видит угрозы нападения со стороны России

29.11.2018 12:11
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Мэр Мариуполя не видит угрозы нападения со стороны России

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что для города нет угрозы нападения со стороны России.

Об этом он сказал в интервью «Главкому», передают novosti.dn.ua.

По словам Бойченко, у него нет «информации от военных, что сегодня есть какая-то угроза нападения».

Также, по утверждению мэра, произошедшее в Азовском море еще требует экспертной оценки.

При этом, как отмечает Бойченко, мариупольцы уже ощутили последствия конфликта в море на работе порта, где работает 3 тысячи человек. Несмотря на это, паники в городе нет, уверяет мэр.

«Никто не скупает продукты в магазинах. Школы, больницы, банки работают в обычном режиме, так же как и раньше. Нет каких-то массовых выездов людей из Мариуполя. То, что случилось, произошло в море далеко от города. Никаких активных боевых действий на площадке Мариуполя не происходит», - отметил Бойченко.



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, Мариуполь, угроза, нападение, Вадим Бойченко
 
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