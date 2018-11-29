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На Донбассе боевики усилили обстрелы, получив "ответку" от ВСУ понесли потери

29.11.2018 09:29
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На Донбассе боевики усилили обстрелы, получив "ответку" от ВСУ понесли потери

На Донбассе на минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120 мм минометов.

"В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 28 ноября, четырех боевиков российско-оккупационных войск было уничтожено и еще одного – ранено", -- рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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