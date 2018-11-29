На границе с Россией боевики загружали ящики с боеприпасами, - ОБСЕ

29.11.2018 13:09

В ОБСЕ сообщили, что пророссийский наемник потребовал от наблюдателей покинуть район временно оккупированного Маркино.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы, как боевики загружали ящики для боеприпасов в грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным ОБСЕ, на объекте военного типа в Маркино, что 94 километрах к югу от Донецка, возле границы с Российской Федерацией, террорист сказал патрулю миссии покинуть район.

"Во время пребывания наблюдатели видели, как на территории объекта члены вооруженных формирований загружали ящики для боеприпасов в грузовик, а также зенитную установку (ЗУ-23)", - отметили в пресс-службе.