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Оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск"
Гибридная армия РФ 27 ноября из стрелкового оружия обстреляла контрольный пункт въезда/выезда "Майорск", что недалеко от Горловки.
Об опасной провокации оккупанта рассказала пресс-служба ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился в ночь на среду, 28 ноября. К счастью, в это время суток контрольный пункт был закрыт и обошлось без жертв.
Утром пограничники ООС обнаружили сквозные отверстия от пуль в модуле паспортного контроля КПВВ. Об очередном преступлении оккупанта украинская сторона немедленно сообщила СЦКК. Выяснилось, что стреляли террористы со стороны оккупированной Горловки.
Важно отметить, что КПВВ "Майорск" находится на одном из самых "горячих" участков фронта. Пункт неоднократно подвергался обстрелам, в том числе, и когда на нем находились гражданские.
Теги: Донбасс, Горловка, пограничники, обстрел, пункт пропуска, Майорск, КПВВ, СЦКК, РФ, ООС
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