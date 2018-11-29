Ситуация в пунктах пропуска утром 29 ноября

29.11.2018 09:04

Сегодня, 29 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось 245 авто.

Отметим, что все КПВВ открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.

Также, пограничниками усилены меры контроля лиц и транспортных средств, следующих через линию соприкосновения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/60;

«Марьинка» - 0/65;

«Новотроицкое» - 25/50;

«Гнутово» - 25/20.

Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе переходят на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).