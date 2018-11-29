В «ДНР» повышают цены на хлеб

29.11.2018 19:23

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди обеспокоены подорожанием хлеба.

Об этом они пишут в соцсетях, передает dnews.dn.ua.

«Обалденная новость... Хлеб подорожал, уже под 20 руб. (8,5 грн по местному курсу на 29.11.2018 – прим. ред.). Кушайте, пенсионеры и дети на детское пособие», – пишут в местном донецком паблике.

Жители Донецка обеспокоены и возмущены повышением, отмечая, что в «ДНР» – очень низкие зарплаты и пенсии, и даже минимальное поднятие цен для людей существенно:

Сергей Р.: «Можно подумать, мы тут офигеть сколько получаем, что он подорожал»;

Дарья: «А вы думали, что вечно будете ехать на дешевых ценах? Везде повышают, а у нас не должны? Не дурите. Да и подорожание на 2 рубля (0,9 грн – прим. ред.) – это не критично»;

Ника: «А пенсии, пособия, зарплаты у нас вечно будут на одном уровне? Почему об этом никто не думает? Для пенсионеров, инвалидов 2 рубля (0,9 грн – прим. ред.) на каждом продукте – это немало, люди и так тянутся на эти копейки, как могут. Это не говоря о том, что с этих "огромных" выплат, кроме продуктов, нужно еще за квартиру заплатить, лекарства купить, одеться по необходимости и, не дай бог, еще что-то сломается или случится!»;

Алина: «Яблоки, яйца у нас тоже дорогие»;

Сергей: «Про яйца куриные вообще молчу»;

Валентина: «Отрубная нарезка была 17 руб. (7,2 грн – прим. ред.), стала 23 руб. (9,7 грн – прим. ред.), на 6 руб. (2,5 грн – прим. ред.), но не на 2-3 руб. (0,9-1,3 грн – прим. ред.)».

Дончане предполагают, что подорожают и иные продукты и услуги:

Дарья: «Сначала хлеб дорожает, а потом и все остальное»;

Тема: «Посмотрю на вас, как вы будете петь, когда ЖКХ поднимется, проезд, и т.д. А зарплата такая же будет»;

Андрей: «Халява скоро закончится, вот так, постепенно, все подорожает»;

Алекс: «Скоро и коммуналку поднимут, и проезд, и тряпки... А зарплату х*й».

Некоторые люди предполагают, что повышение связано с плохим урожаем пшеницы. «Конечно, мы получаем очень мало, но в этом году действительно мало собрали пшеницы, поэтому ее себестоимость подорожала, никто в убыток работать не будет», – пишет Сергей.

Дончане также напоминают о том, что в таких условиях в «ДНР» проводятся конкурсы красоты с большим призовым фондом:

Ольга: «Ну так надо же оплачивать конкурсы красоты, вот и хлеб подорожал»;

Анастасия: «Пшеница у нас всегда своя, и в этом году мы тоже ее у соседних стран не покупали и не покупаем. Смысл тогда поднимать цены? Если они поднимут цены, то она резко вырастет в декабре? Растут только цены на продукты и карманы у наших глав. Очень жаль, что о людях мало думают. Зато на "Мисс Донбасса" приз в 900 тыс. руб. (381 тыс. грн – прим. ред.)».