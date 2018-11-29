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В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине
29.11.2018 16:08
В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка сотрудники «МВД ДНР задержали 60-летнего местного жителя, угрожавшего гранатой в местном магазине.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», передает donpress.com.
В оккупационном «ведомстве» отметили:
«Сотрудники Киевского райотдела полиции Донецка задержали 60-летнего ранее судимого хулигана, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам продуктового магазина ручной осколочной гранатой Ф-1».
В «МВД ДНР» уточнили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, МВД, граната, уголовное дело, задержание, ДНР
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