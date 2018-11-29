В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине

29.11.2018 16:08

В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка сотрудники «МВД ДНР задержали 60-летнего местного жителя, угрожавшего гранатой в местном магазине.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», передает donpress.com.

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«Сотрудники Киевского райотдела полиции Донецка задержали 60-летнего ранее судимого хулигана, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам продуктового магазина ручной осколочной гранатой Ф-1».

В «МВД ДНР» уточнили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.