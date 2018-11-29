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Военное положение: как будет работать полиция в Донецкой области
Полиция Донецкой области во время усиленного режима несения службы, связанного с введением военного положения, будет работать в привычном для местных жителей формате.
Об этом заявил руководитель полиции в регионе Николай Семенишин во время встречи с коллективом металлургического предприятия в Мариуполе, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает avdeevka.city.
"Сегодня полиция Донетчины имеет достаточно сил и средств, чтобы обеспечивать публичную безопасность и правопорядок. Полицейские круглосуточно присутствуют и на линии разграничения. Оперативная обстановка стабильна и контролируема", - отметил Николай Семенишин.
Он подчеркнул, что усиленный режим несения службы, который объявлен в Украине с 26 ноября, не является чем-то новым для жителей Донецкой области, ведь он продолжается здесь уже пятый год.
Не будет никаких изменений и в комплексе превентивных мер, который проводится с 2014 года - проверка документов и осмотр транспорта на блокпостах и т.д.
"Цель усиленного режима - улучшить взаимодействие всех правоохранительных органов для сдерживания и отпора российской агрессии, а также качественно предоставлять полицейские услуги, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности", - подчеркнул Николай Семенишин.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада на своем экстренном заседании поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в Украине с 28 ноября на 30 суток.
Территория, на которой будет введено военное положение охватывает Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Херсонскую области и внутренние воды Азовского и Черного морей.
Введение военного положения в Украине не повлияет на процедуру пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе , уверяет народный депутат Наталья Веселова.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что украинцы могут не волноваться о выплатах пенсий, заработных плат и социальных платежей в случае введения в стране военного положения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, полиция, военное положение, блокпост
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