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Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника

30.11.2018 11:00
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Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника

Российско-оккупационные войска нанесли более десятка провокационных обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

За прошедшие сутки, 29 ноября, боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, передает "Диалог.UA". Зафиксировано, что противник семь раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, боевики били из минометов калибра 82 мм по позициям Украины в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. А также опорные пункты ООС пострадали от огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.  Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. 

Согласно данным разведки, трое боевиков из состава вооруженных формирований Российской Федерации были уничтожено. Напомним, в зоне ООС на Донбассе бесследно исчез солдат Сергей Проданюк. Ранее сообщалось, что оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск".

 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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