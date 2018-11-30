Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника

30.11.2018 11:00

Российско-оккупационные войска нанесли более десятка провокационных обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

За прошедшие сутки, 29 ноября, боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, передает "Диалог.UA". Зафиксировано, что противник семь раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, боевики били из минометов калибра 82 мм по позициям Украины в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. А также опорные пункты ООС пострадали от огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Согласно данным разведки, трое боевиков из состава вооруженных формирований Российской Федерации были уничтожено. Напомним, в зоне ООС на Донбассе бесследно исчез солдат Сергей Проданюк. Ранее сообщалось, что оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск".

Источник: www.dialog.ua