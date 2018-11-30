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Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка

30.11.2018 17:15
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Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка

Лиц призывного возраста террористы предупредили об ответственности при нахождении украинского паспорта.

Так называемых призывников во временно оккупированном Донбассе боевики заставляют получать паспорта террористических организаций Л/ДНР. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Лиц, призванных из числа местного населения, предупредили о привлечении к ответственности в случае выявления у них паспортов граждан Украины", - подчеркнули в сообщении.

По данным украинской разведки, террористы без наличия у них псевдопаспортов также не смогут оформить документы на увольнение с военной службы и претендовать на получение так называемого удостоверение "участника боевых действий". 



Теги: Донбасс, паспорт, боевики
 
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