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«Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину

30.11.2018 07:10
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«Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину

В «народной милиции ДНР» заявили, что украинские власти якобы призвали глав администраций, пограничников и правоохранительные органы «задерживать и привлекать к принудительным работам граждан ЛДНР». Об этом, заявил «начальник пресс-службы Управления Народной милиции» Даниил Безсонов.

По его словам, украинским правоохранителям приказано «провести сверки всех проверяемых автомобилей повышенной проходимости и грузовиков с базой данных министерства обороны Украины и мобилизацию транспорта в своих интересах». Представитель оккупационного «ведомства» добавил:

«Мы настоятельно рекомендуем гражданам нашей Республики по возможности отказаться от посещения оккупированных территории без веской причины, чтобы не стать заложниками принудительной мобилизации, которая готовится украинскими лидерами».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, заложники, ОРДЛО, ОРДО
 
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