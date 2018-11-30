- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой14:00
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения, по решению командующего Объединенных сил в донасских КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, не касающийся граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины.
Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.
Что касается остальных иностранных граждан, то решения на пропуск к временно оккупированной территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.п.).
Подразделения Госпогранслужбы, действующих в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности. Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме. В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению, согласно принятых решений командованием Объединенных сил. О любых изменениях в режиме функционирования КПВВ будет немедленно проинформирован на официальной странице Объединенных сил в Фейсбуке.
Отметим, что всего вчера через КПВВ вчера проследовало 34,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, а сегодня, 30 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 205 авто.
Теги: Донбасс, ограничение, КПВВ
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой14:00
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи17:01
- Россия призналась, что ее военные атаковали украинские корабли в Азовском море16:47
- Громкий арест в Луганске: на "подвал" брошен друг Плотницкого и "главный таможенник" "ЛНР" Карпак – подробности 16:38
- Xiaomi создала "умный" дверной звонок16:30
- 22 человека не смогли пересечь линию разграничения, двое задержаны на блокпостах16:20
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения