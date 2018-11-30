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На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
Из-за стихии объявлен "желтый" уровень угрозы.
В регионе отмечаются перебои в работе транспорта, электросетей.
Ветер в Приазовье усилился до 25 м/с, в портах "Мариуполь" и "Бердянск" сегодня, 30 ноября, зафиксированы порывы до 28 м/с, передает "Диалог.UA". На Азовском море высота волн достигает 1,3-1,5 метра, а в открытом море высота "перешагнула" отметку в 2 метра. Сообщается, что в первой половине дня море в районе Арабатской Стрелки вышло из берегов и и затопило трассу Геническ — Стрелковое.
Вода залила почти километр дороги. Движение не останавливалось, но спасатели контролируют ситуацию, и оказывают в случае необходимости помощь, как водителям, так и местному населению.
Кроме этого сильным ветром повреждена крыша одного из частных домов в Бердянске. Очевидцы говорят, что это далеко не единственное разрушение. Напомним, синоптики предупредили о похолодании до минус 20 градусов мороза.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, стихия, Приазовье
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
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- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
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- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой14:00
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
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