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ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса
30.11.2018 12:00
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса почти 139 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины проследовали 16 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В целом оформлено почти 139 тонн груза», – сказано в сообщении.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, КПВВ
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