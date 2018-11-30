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Архив - Донецкая область

В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов

30.11.2018 08:49
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В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты врываются в квартиры мирных жителей, устраивают проверки документов и телефонов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня в вечернее время боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили поквартирную проверку. У жителей проверяли документы и мобильные телефоны.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Донецк Позвонил сын, был у дружбана ниже Олимпиева, грит, только шо ввалилась в хату полиция проверяла у всех прописку, записывали данные паспортов, телефоны, хорошо шо он сидел тихо в спальне, хозяева его не выдали, когда те у…и, п…л бегом домой, б…дь «Молодая Гвардия» о…т..».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, квартира, ДНР, боевики
 
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