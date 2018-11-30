В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев

30.11.2018 21:15

Власти Украины запретили въезд иностранным гражданам на территорию оккупированного Донбасса. Исключение предусмотрено лишь для нескольких категорий лиц.

Ограничение связано с объявлением военного положения в некоторых областях Украины, в том числе - Донецкой и Луганской, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных Сил (ООС) в Facebook.

"В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения законодательства Украины "О правовом режиме военного положения" по решению командующего Объединенных сил на КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда, - ред.) установлен особый режим пересечения линии разграничения, не касающихся граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.

Что касается остальных иностранных граждан решения на пропуск к временно оккупированной территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребность пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и прочее).

"Подразделения Госпогранслужбы, действующих в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности. Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме. В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению согласно принятых решений командованием Объединенных Сил", - подчеркнули в штабе ООС.

Источник: http://podrobnosti.ua