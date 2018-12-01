Без воды, газа и света. В ОБСЕ рассказали о главной проблеме ОРДЛО

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Для устойчивого мира на востоке Украины необходимы политические решения. Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ Эртурул Апакан в своем обращении на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
«Глава Миссии вновь подчеркнул необходимость реализации дополнительных мер по усилению соблюдения режима прекращения огня, которые должны быть согласованы Трехсторонней контактной группой. Обращаясь к государствам-участникам ОБСЕ, посол отметил, что недавние смерти свидетельствуют о неполном соблюдении режима тишины. Кроме прочего, он отметил, что особое беспокойство вызывают наличие мин, а также расстановка сил и средств в жилых районах и вблизи них», — говорится в сообщении.
По словам Апакана, для устойчивого мира на востоке Украины необходимы политические решения.
«Для усиления переговорного процесса и нормализации ситуации на местах на востоке Украины требуется обновленное понимание и ответственный подход», — заявил председатель СММ.
Он отметил, что много мирных жителей на Донбассе уже пятую зиму будут встречать не только в условиях отсутствия безопасности и стабильности, но и без возможности обеспечения базовых потребностей, в частности без чистой питьевой воды, электричества и газа.
«С начала года благодаря тому, что Миссия способствовала налаживанию диалога и осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня, удалось провести ремонтные работы и техническое обслуживание на 90 объектах гражданской инфраструктуры. Однако, как отметил посол Апакан, в целях обеспечения доступности коммунальных услуг для всех необходимо полное и устойчивое соблюдение режима тишины», — говорится в сообщении.
Учитывая повышение уровня напряженности по причине недавнего инцидента в море, председатель СММ вновь призвал прибегнуть к сдержанности и начать диалог для деэскалации ситуации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вода, свет, газ, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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