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"ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация

01.12.2018 08:12
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"ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация

Кремль и подконтрольные ему террористические "республики" осознали всю серьезность введенного Украиной военного положения.

Эта показывает не только общая ситуация в ОРДЛО, но и тематика пропагандистских СМИ, передает "Диалог.UA".

Волонтер Мирослав Гай в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил, что "республики" находятся в состоянии повышенной боеготовности. По его словам, об этом свидетельствует не только обстановка в приграничных областях и районах с Украиной. Первые и вторые "армейские корпуса" террористических "ДНР/ЛНР" среди наемников объявили мобилизацию. "То есть там сейчас повышенная готовность. Они боятся, и они об этом открыто говорят.

Их пугает то, что Украина может, к примеру, пойти в наступление", - отметил Гай. Более того, военное положение в Украине – топ-тема всех пропагандистских каналов не только на территории оккупированного Донбасса, но и по всей России.

Отметим, военное положение в Украине было введено после того, как 25 ноября пограничники РФ протаранили украинский буксир, в результате столкновения были ранены шесть украинских моряков. 

РФ захватила украинские корабли и взяла в плен наших моряков. Затем по приказу Кремля в одностороннем порядке Керченский пролив был закрыт для гражданских судов. После этого ВР проголосовала за введение ВП, которое продлится до 27 декабря. Для россиян и иностранцев в связи с действием военного положения осложнен въезд в Украину, в том числе и на Донбасс.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, мобилизация, ДНР, ЛНР, наступление, ООС
 
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