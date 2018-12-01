- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики21:05
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой14:00
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса жалуются на сложности пересечения КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово». Пункт пропуска находится на окраине Петровского района временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.
В частности, сегодня, 30 ноября, пересекающие линию разграничения сообщают, что на пункте пропуска осталось 15 машин с пассажирами. Они не успели пройти «контроль ДНР» до закрытия пункта пропуска. При этом пользователи отмечают, что украинские пограничники на КПВВ «Марьинка» пропускают в сторону неподконтрольного Донецка «до последней машины, если машиной едете».
- Неля: «Скажите, ночующие есть и сколько?»;
- Ирина: «Есть, машин 15».
Причиной многочасовых очередей они считают взяточничество на КПП «ДНР». Там пропускают перевозчиков и людей, которые представляются «льготниками» за деньги вне очереди.
- «Имя»: «Сделайте уже проезд всем платным или закройте этот БП на Каргилле. Вчера родственники простояли на выезд в льготной 8 с половиной часов, потому что очень много проезжали за бабки. Или сделайте еще один БП платный для перевозчиков»;
- Елена: «Так и тот, другой, сделают кошмарным».
Напомним, представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» обустроили детскую игровую площадку и заявили, что увеличили его пропускную способность.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, соцсети, жалобы
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- На блокпосте «ДНР» под Донецком оставались ночевать около 40 машин
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у молодежи 20-30 лет. Люди взволнованы
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики21:05
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой14:00
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- Три этапа повышения пенсии в Украине: кому и на сколько увеличат07:25
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин22:45
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- «Доставлены в Москву и переодеты в тюремную одежду»: стали известны подробности о пленных украинских моряках21:45
- От такого удара Кремлю не оправиться - мир готовится обрушить всю мощь и "разорвать" обидчиков Украины изнутри 21:30
- Военное положение: МИД Украины ввело новый запрет, подробности21:27
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин22:45
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"