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Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет
Сепаратисты обстреляли позиции ООС в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Красногоровка и Гнутово.
За минувшие сутки сепаратисты шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины -потерь среди личного состава не допущено. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook утром в субботу, 1 декабря.
"Дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В ходе боевых действий, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сводке.
По данным штаба, сепаратисты обстреляли позиции ООС в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Там они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Луганского были обстреляны из минометов 120-го калибра. Также по опорным пунктам у Гнутово и хутора Свободного сепаратисты вели огонь из минометов калибра 82-мм и вооружения БМП соответственно.
"Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов", – сказано в сообщении.
В штабе добавили, что с начала текущих суток сепаратисты огневую активность не проявляли.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, потери, обстрелы
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