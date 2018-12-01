У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ

01.12.2018 08:45

1 декабря все контрольные пункты въезда/выезда в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе переходят на зимний график работы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

КПВВ будут осуществлять пропускные операции с 08:00 до 17:00.

Раньше пункты пропуска на линии разграничения работали по осеннему графику – с 07.00 до 18.30. Таким образом, время их работы сократится на 2,5 часа.

«Переход происходит на основании распоряжения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева от 27.11.2018 и во исполнение требований к пункту 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденного приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей) от 14.04.2017» – говорится в сообщении.

Напомним, представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» обустроили детскую игровую площадку и заявили, что увеличили его пропускную способность. При этом жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса жалуются на сложности пересечения КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово».

Источник: https://dnews.dn.ua