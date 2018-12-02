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Боевики «ДНР» под Донецком понесли потери в живой силе
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины несут потери в живой силе. Об этом сообщают сами боевики или их сторонники. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях несут потери в живой силе, о которых сообщают сами боевики или их сторонники. Так, накануне в ночное время под Донецком ликвидированы четверо – двое боевиков «ДНР» и двое наемников — «добровольцев», предположительно из РФ. Об этом сообщила сторонница боевиков «ДНР» Марина Харькова:
«У нас потери… за ночь под Донецком погибли четверо бойцов… двое донецких парней и двое добровольцев»,
«Добровольцы естессно с раши?»,
«Скорее всего, но пока не будут идентифицированы, могут быть варианты».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, потери
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