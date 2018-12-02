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Архив - Донецкая область

«Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди

02.12.2018 18:50
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«Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди

В неподконтрольном украинскому правительстве Донецке сильная гололедица, в связи с чем местные жители из-за непосыпанных городскими коммунальщиками тротуаров падают и получают травмы.

Дончане в социальных сетях сообщают о большом числе жертв гололеда, передает donpress.com.

В различных пабликах в соцсети жалуются на плохую работу коммунальных служб и призывают друг друга быть осторожнее и без надобности не выходить из дома:

«Тротуары научитесь посыпать, голову можно разбить себе !»

«На улице страшный гололед. Пожилой мужчина на жд поскользнулся и разбил голову об бордюр. Крови очень много было. Мужчина без документов. Он приехал на жд на своей машине. Марка не ясна. Авто с зеленым оттенком. Номер машины 5813 серия не ясна. Пострадавшего увезли на скорой».

«Что-то дворники разочаровывают ((нигде не посыпано»

«Внимание, гололед! Будьте осторожны! B Донецке зa cутки в трaвм пункты oбрaтились 130 чeлoвек».

«Просто денег нет… Но Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!»



Теги: Донецк, Донбасс, травмы, гололед, коммунальщики
 
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