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Архив - Донецкая область

Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков

02.12.2018 14:11
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Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков

С временно оккупированных территорий Донецкой области через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка в направлении РФ выехали 28 грузовиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда СММ также видела, что в очереди на выезд из Украины ожидало 2 автобуса, 28 грузовиков, а 1 автомобиль с российскими номерными знаками выехал из Украины».

Кроме того, в Новоазовске почти полностью прекращено движение в направлении РФ:

«30 ноября за примерно 15 минут наблюдения в пункте пропуска на границе рядом с н. п. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя), наблюдатели видели, что в Украину заехал 1 автомобиль с украинскими номерными знаками».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, грузовик, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
 
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