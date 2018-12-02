Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков

02.12.2018 14:11

С временно оккупированных территорий Донецкой области через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка в направлении РФ выехали 28 грузовиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда СММ также видела, что в очереди на выезд из Украины ожидало 2 автобуса, 28 грузовиков, а 1 автомобиль с российскими номерными знаками выехал из Украины».

Кроме того, в Новоазовске почти полностью прекращено движение в направлении РФ:

«30 ноября за примерно 15 минут наблюдения в пункте пропуска на границе рядом с н. п. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя), наблюдатели видели, что в Украину заехал 1 автомобиль с украинскими номерными знаками».