Грипп в «ДНР»: За неделю заболели пять тысяч детей

02.12.2018 09:23

Во временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области за неделю гриппом и ОРВИ заболели более шести тысяч человек, из них детей – почти пять тысяч. Об этом сообщает местная «санэпидслужба», пишут Донецкие новости.

Больше всего несовершеннолетних (а это в основном школьники) болеет в Дебальцево, Снежном, Кировском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

По данным «санэпидслужбы», в конце ноября – начале декабря на этой территории ожидается эпидемия гриппа. Сейчас здесь циркулируют три его штамма: H1N1 («Мичиган»), H3N2 («Сингапур») и B («Колорадо»).

«Мичиган» – свиной грипп. В 2009 году в регионе от H1N1 умерли 193 заболевших человека. На сегодня у большинства жителей выработался иммунитет к этому штамму.

Остальные штаммы – новые. Самый агрессивный – «Сингапур». Ожидается, что он будет преобладать. «Сингапур» приводит к тяжелым воспалениям легких и летальным исходам среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Всех желающих призываются привиться.