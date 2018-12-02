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Грипп в «ДНР»: За неделю заболели пять тысяч детей
Во временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области за неделю гриппом и ОРВИ заболели более шести тысяч человек, из них детей – почти пять тысяч. Об этом сообщает местная «санэпидслужба», пишут Донецкие новости.
Больше всего несовершеннолетних (а это в основном школьники) болеет в Дебальцево, Снежном, Кировском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах.
По данным «санэпидслужбы», в конце ноября – начале декабря на этой территории ожидается эпидемия гриппа. Сейчас здесь циркулируют три его штамма: H1N1 («Мичиган»), H3N2 («Сингапур») и B («Колорадо»).
«Мичиган» – свиной грипп. В 2009 году в регионе от H1N1 умерли 193 заболевших человека. На сегодня у большинства жителей выработался иммунитет к этому штамму.
Остальные штаммы – новые. Самый агрессивный – «Сингапур». Ожидается, что он будет преобладать. «Сингапур» приводит к тяжелым воспалениям легких и летальным исходам среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
Всех желающих призываются привиться.
Теги: Донбасс, дети, грипп, эпидемия, ДНР
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