Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"

02.12.2018 19:18

Источники сообщают, что иностранец погиб в "ДНР" еще три года назад. Но обстоятельства его смерти в 2015 году неизвестны до сих пор. Родители Уильяма Пола Рейли уже оповещены о том, что их пропавший сын мертв, передает "Диалог.UA". Выяснилось, что американец весной 2015-го прибыл на территорию РФ – в Ростов. Именно с этого города он последний раз звонил своим близким в США. Потом Рейли бесследно исчез.

Источники из "ДНР" рассказали, что американец предположительно погиб в середине 2015 года. При этом детали смерти, а также то, почему эта информация обнародована только сейчас, источник не сообщает. Труп американца нашли на территории, временно подконтрольной донецким террористам. Рейли похоронили на одном из кладбищ "ДНР". Сообщается, что Рейли намеревался по гуманитарной линии помогать жителям оккупированного Донбасса и сепаратистам. Он в Ростове пробыл всего пару дней. Отсюда американец планировал с гуманитарной миссией выехать в ОРДЛО. Последний звонок Рейли зафиксирован 24 июня 2015 года.