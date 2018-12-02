Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта

02.12.2018 17:48

Эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко предложил свое решение проблемы переселенцев. «Формула проста и элегантна», - уверяет он.

«Есть ЕС, который выделяет нам деньги на Донбасс. Есть наше славное государство, которое эти деньги толком не могут освоить. Есть переселенцы, которые тыняются по Украине и как-то решают свои проблемы. Ключевая проблема переселенцев - жилье и работа», - отмечает Романенко, передает avdeevka.city.

Он напоминает, что недавно прошла информации от ЕБРР, что Украина не освоила 3 млрд долларов из 5 выделенных. А депутат Верховной рады Оксана Юринец заявляла, что в 2017 году Украина использовала только 47 процентов финансовой помощи ЕС.

«Итак, берем деньги доноров (допустим Германии), чтобы построить жилье для переселенцев. Но строим не просто, где попало, а там, где европейские инвесторы, хотят разместить производство. Допустим, производство кабелей для автомобилей в районе Луцка или Равы-Русской», - предлагает Романенко.

Проблема инвесторов, подчеркивает эксперт, в том, что им сложно найти рабочую силу. А так – можно убить двух зайцев.

«Доноры строят жилье, которое переселенцы получают под беспроцентный кредит, где условием прописывается работа на предприятии инвестора, - поясняет Романенко. - Рабочая сила прикрепляется к производству на несколько лет. При этом жилье строится 50 на 50 европейскими и нашими подрядчиками. Все зарабатывают! Немцы имеют огромный опыт модернизации восточных земель, потому наверняка с удовольствием полезли бы в такие проекты».

По словам политолога, строиться будет не только жилье, но и социальная инфраструктура к которой привязывается программа европейского микрокредитования, чтобы запустить мелкий и средний бизнес.

«Местные власти выигрывают потому что получают новые экономические кластеры, налоги и занятость, - отмечает Романенко. - Государство получает осмысленную политику в отношении переселенцев, проблемы которых решаются. Переселенцы привязываются к Украине, потому что их будет держать жилье. Да, в условиях конфликта с Россией, инвесторы будут предпочитать западные регионы, но это и логично с точки зрения удаленности производств от России и близости к Европе. Еще один позитивный фактор, что мы сможем начать выкачивать остатки рабочей силы с ОРДЛО, чтобы усиливать нагрузку на российский бюджет».