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Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО
Журналисты телеканала "1+1" показали фрагмент видео очевидцев, которые сняли перевернувшийся железнодорожный состав с российской военной техникой в Омской области.
СМИ сообщают, что после крушения железнодорожного состава 20 платформ с тяжелой военной техникой перевернулись, передает dialog.ua.
Один из очевидцев, проезжавших мимо перевернувшегося состава, снял картину на камеру своего мобильного телефона и опубликовал в Интернете.
При этом изучение опубликованного видео социальными сетями выявило деталь, которую озвучили журналисты ТСН.
Люди обратили внимание, что бортовые номера на военной технике закрашены - именно такие образцы без опознавательных знаков российские власти перебрасывают на оккупированную часть Донбасса в течение 4 последних лет.
Вероятно, что перевернувшаяся техника предназначалась как раз для боевиков на востоке Украины.
Теги: Россия, СМИ, железная дорога, боевики, крушение, бронетехника
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