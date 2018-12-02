Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО

02.12.2018 13:49

Журналисты телеканала "1+1" показали фрагмент видео очевидцев, которые сняли перевернувшийся железнодорожный состав с российской военной техникой в Омской области.

СМИ сообщают, что после крушения железнодорожного состава 20 платформ с тяжелой военной техникой перевернулись, передает dialog.ua.

Один из очевидцев, проезжавших мимо перевернувшегося состава, снял картину на камеру своего мобильного телефона и опубликовал в Интернете.

При этом изучение опубликованного видео социальными сетями выявило деталь, которую озвучили журналисты ТСН.

Люди обратили внимание, что бортовые номера на военной технике закрашены - именно такие образцы без опознавательных знаков российские власти перебрасывают на оккупированную часть Донбасса в течение 4 последних лет.

Вероятно, что перевернувшаяся техника предназначалась как раз для боевиков на востоке Украины.