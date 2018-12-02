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На Донбассе за сутки 7 обстрелов по позициям ВСУ, потерь нет

02.12.2018 08:49
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На Донбассе за сутки 7 обстрелов по позициям ВСУ, потерь нет

В субботу, 1 декабря, незаконные подразделения семь раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал украинских военных в районе Павлополя и Лебединского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Участники НВФ применили минометы калибра 82 мм вблизи Крымского, а неподалеку Чермалыка — станковые гранатометы. Противник открывал прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям украинских военных на подступах к Красногоровке и Марьинке.
В штабе отметили, что в ходе боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС, позиции
 
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