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Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины и эксперт ООН Элла Либанова уверяет, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе в Украине появились два феномена, которые связаны исключительно с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).
«Первый феномен – это феномен внезапной бедности. Люди, которые еще вчера имели абсолютно нормальные доходы, социальный статус, материальный статус, у них было жилье, работа, машина, что-то еще, они в один момент превратились в бедных, у которых нет абсолютно ничего. И с этим феноменом внезапной бедности общество не знало, что делать, отмечает Либанова, подчеркивая, что нечто подобное было в период эвакуация во время Гражданской войны и Второй мировой войны. - У нас было масштабное переселение после Чернобыльской катастрофы, но оно было абсолютно другим, потому что тогда людей переселяло государство. Государство брало на себя определенные обязательства, выполнило оно их или нет – другой вопрос, но сделало тогда намного больше, чем имело возможность сделать сейчас».
Соответствующее заявление было сделано в ходе представления аналитического доклада «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса», сообщает dnews.dn.ua.
«Советский Союз и чернобыльские потери, и Украина, и масштабы переселения из Донбасса – это абсолютно несопоставимые показатели, и с этим тоже надо считаться. Украина – бедная страна, хотим мы это признавать или нет», – продолжила эксперт.
Второй феномен ВПЛ, с которым столкнулись в Украине – это феномен квази-перемещения, отметила Либанова.
«Когда я читаю, что на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области сконцентрировалось свыше полумиллиона переселенцев, у меня возникает много вопросов. Я просто не могу понять, где они все там разместились, - отмечает эксперт. - В Луганской области 71% ВПЛ – это лица пенсионного возраста, в Донецкой области – свыше 60%. Так не бывает просто так. Это люди, которые абсолютно вынуждено поставлены в такие рамки: зарегистрировались как ВПЛ, потом уезжают к себе домой и раз в 60 дней возвращаются, чтобы получить пенсию. Я осуждать их за это не могу, я понимаю, что это нарушение законодательства, но вместе с этим – люди выживают так, как могут».
Теги: экономика, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, бедность, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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