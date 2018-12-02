Штурм донбасских КПВВ: хроника пересечения линии разграничения за сутки

02.12.2018 08:31

За минувшие сутки, 1 декабря, через донбасские контрольный пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств, сообщает avdeevka.city.

Статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

«Майорское» - 6127 человек и 820 транспортных средств;

«Марьинка» - 5935 человек и 1126 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5325 человек и 1045 транспортных средств;

«Гнутово» - 2468 человек и 640 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 6765 человек.

Сегодня, 2 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 260 авто.

Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводиться с 08.00 до 17.00. Кроме того, в связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения, по решению командующего Объединенных сил в донбасских КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, не касающийся граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию нашей страны.

Пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.