Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное

02.12.2018 23:45

В воскресенье, 2 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 260 автомобилей.

Эту информацию сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 50/50; "Марьинка" – 0/30; "Новотроицкое" – 30/30; "Гнутове" – 30/40", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что с 1 декабря 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил перешли на зимний график работы.

Пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты осуществляется с 08.00 до 17.00. Таким образом время работы всех КПВВ становится меньше.

Источник: https://from-ua.com