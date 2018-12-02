В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»

02.12.2018 15:31

Подразделения НВФ «народной милиции ДНР» проводят интенсивную боевую подготовку на случай «отражения наступления ВСУ», якобы запланированного на первую половину декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе «управления НМ ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отмечают:

«Подразделения НМ ДНР проходят интенсивную боевую подготовку, в рамках которой отрабатывается, в том числе, и отражение масштабного наступления ВСУ».

При этом главари НВФ уточняют, что на данный момент жители «республики» якобы могут не бояться «провокаций».