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В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»
02.12.2018 15:31
Подразделения НВФ «народной милиции ДНР» проводят интенсивную боевую подготовку на случай «отражения наступления ВСУ», якобы запланированного на первую половину декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе «управления НМ ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отмечают:
«Подразделения НМ ДНР проходят интенсивную боевую подготовку, в рамках которой отрабатывается, в том числе, и отражение масштабного наступления ВСУ».
При этом главари НВФ уточняют, что на данный момент жители «республики» якобы могут не бояться «провокаций».
Теги: Донбасс, милиция, ДНР, ВСУ, наступление, НВФ, провокации
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