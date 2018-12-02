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В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
Один из главарей "ДНР" публично заявил о планах наступления на Мариуполь, обещая захватить город силами боевиков "ДНР". Скандальные угрозы озвучил командир 9 отряда "НМ ДНР" "Новоазовск" Андрей Оприщенко, видео с заявлением которого было опубликовано боевиками в Сети, сообщает Диалог.
Наемники решили собраться по случаю 4-й годовщины со дня основания "9-го отдельного отряда" боевиков в Новоазовске, который расположен в 45 км от Мариуполя. Российский наемник в тельняшке и форме российского образца без шевронов вышел на сцену и произнес торжественную речь, выражая желание взять штурмом Мариуполь. Командир подразделения боевиков Новоазовска признался, что сейчас у наемников нет достаточных сил, однако от плана наступления они не отказываются. Чуть позже на сцену вышел так называемый "глава администрации" Новоазовского района, заявивший о "страхе" бойцов ВСУ перед боевиками. Отдельно в Сети отметили и высмеяли наемника "ДНР" с "бурятскими корнями", который был замечен в зале и затерялся в степях Донбасса, оказавшись в Новоазовске.
Теги: Донбасс, Мариуполь, штурм, ДНР
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