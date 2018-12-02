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Архив - Донецкая область

Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ

02.12.2018 18:19
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Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ

Процедура пересечения линии соприкосновения на Донбассе не изменена в связи с введением военного положения в ряде регионов Украины.

На нескольких КПВВ Донецкой области украинские военнослужащие и сотрудники пограничной службы сообщили наблюдателям СММ ОБСЕ, что не получали специальных приказов относительно изменения процедур после введения военного положения, передают novosti.dn.ua.

Как сообщается в отчете миссии, при этом некоторые офицеры сообщили, что получили распоряжение более тщательно проверять личные вещи людей.

В связи с введением военного положения в ряде регионов Украины иностранцам и лицам без гражданства ограничен выезд через КПВВ на Донбассе. Исключение — представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста. В пограничной службе пояснили, что решения о пропуске иностранцев в Крым и на временно неподконтрольные территории Донбасса будут приниматься индивидуально.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ООН, военное положение, ОБСЕ, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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