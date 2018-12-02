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Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области препятствуют наблюдателям СММ ОБСЕ в выполнении их миссии.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области три члена вооруженных формирований (двое из которых имели при себе оружие) отказали патрулю СММ в доступе к объекту, ссылаясь на приказы «не пропускать патрули СММ».
В постоянном месте хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой области вооруженный член вооруженных формирований не пропустил наблюдателей, требуя, чтобы перед входом на объект члены патруля СММ расписались в журнале регистрации.
На блокпосте примерно в 1 км к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) два члена вооруженных формирований (один имел при себе оружие) не разрешили наблюдателям проехать в западном направлении к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), ссылаясь на соображения «безопасности СММ». Патрулю Миссии разрешили проехать на юг в направлении н. п. Саханка».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, вооружение, ДНР, боевики
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