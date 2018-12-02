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Запах смерти. Трупный яд заставляет мариупольцев уезжать из дома
В Мариуполе все чаще и чаще умирают одинокие люди. У них нет детей и близких родственников. Порой так происходит, когда родные уехали и не навещают стариков месяцами. Родственники или соседи обнаруживают тела спустя несколько дней после смерти, иногда даже через несколько недель и только после того, как зловонный запах распространился в подъезд и чужие квартиры, пишет 0629.
Ситуация усугубилась после начала военного конфликта. В 2014 году Мариуполь покинуло большое количество молодых людей, оставив одних родителей, дедушек, бабушек и других родственников. Связь с ними держат по телефону и не всегда часто.
Пожилые одинокие люди редко выходят из дома. Их длительное заточение в доме или квартире может никто не заметить. Порой только после возникновения неприятного запаха жители начинают бить тревогу.
Сказать, как часто подобное происходит в Мариуполе невозможно. Точной статистики нет. Иногда 2-3 раза в месяц, порой и не одного. Однако, когда люди умирают в одиночестве, это доставляет хлопот всем.
Не так давно в Мариуполе умер мужчина сидя на унитазе. Он просидел так около 10 дней. Трупный яд распространился по всей квартире, что причинило неудобство и соседям.
«В прошлом году после смерти одинокой старушки пришлось делать зачистку в квартирах соседей на двух этажах снизу, - рассказывают в фирме «Озон Мариуполь». – Больше всего пострадали квартиры, в которой умер человек и та, которая находилась под ней. Соседи не могли находится в собственной квартире, пришлось на время переехать».
Теги: Донбасс, Мариуполь, запахи, труп, смерть
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